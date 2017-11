El jutge arxiva el cas dels gironins que es van negar a declarar a la Guàrdia Civil

El jutjat va arxivar ahir el cas dels dos joves gironins que divendres passat es van negar a declarar davant la Guàrdia Civil de Girona. Els dos activistes, que estudien a la UdG, estaven citats com a investigats, però van optar per desobeir i no entrar a la comandància. No sabien de què se'ls acusava i, de fet, encara es desconeixen els motius de per què la benemèrita els va citar. Després que es neguessin a declarar, la Guàrdia Civil va tancar l'atestat i el va enviar al jutjat de guàrdia. L'afer va recaure a Instrucció Número 1 i aquest cap de setmana el seu titular ha decretat el sobreseïment del cas. L'advocada dels dos joves, Montserrat Vinyets, se n'ha assabentat aquest migdia i ja ha demanat al jutjat que li trameti l'atestat per veure de què se'ls acusava. La Guàrdia Civil havia citat a declarar els dos joves com a investigats divendres a les deu del matí. Coincidint amb l'hora prevista de la declaració, es va fer una concentració davant la comandància. La protesta l'encapçalava una pancarta on es podia llegir «Defensar la terra no és delicte» i hi van prendre part desenes de persones.Els dos joves, Jordi Alemany i Lluc Huguet, són activistes i estudiants de la UdG.