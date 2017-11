La fiscalia demana informes policials sobre els tuits ofensius

La fiscal de Sala de Criminalitat Informàtica, Elvira Tejada, ha sol·licitat a les forces de seguretat que li remetin un informe amb els tuits ofensius publicats després de la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per analitzar si alguns d'ells incorren en un delicte d'injúries, infàmies i calúmnies. Fonts fiscals van explicar que el primer pas donat per Tejada ha estat obrir diligències informatives, és a dir, demanar a les forces de seguretat que, en fonts obertes, recopilin els missatges abocats en xarxes socials, després de la mort de Maza dissabte passat a Buenos Aires. Una vegada la fiscal estudiï aquests comentaris, avaluarà la possibilitat d'emprendre alguna actuació penal, que podria ser d'ofici si algun d'aquests missatges es consideren constitutius de delictes d'injúries, infàmies o calúmnies contra Maza, en ser el representant d'una alta institució de l'Estat com és la Fiscalia General. Després de la mort de Maza, les xarxes socials es van omplir de missatges de condol, però també d'altres de to més ofensiu i, fins i tot, de celebració. Tant el ministre de Justícia, Rafael Catalá, com el d'Interior, Juan Ignacio Zoido, van assegurar que es perseguirà els responsables d'aquests missatges i que, si són constitutius d'un delicte, es presentarà una querella. Entre els missatges que han suscitat més crítiques destaquen els del dirigent de Podem a Catalunya Cristian Fernández, que va incloure una imatge de dues copes de xampany brindant juntament amb una notícia de la mort de Maza. Poc després, va enviar aquest altre tuit: «Mor un repressor i no podem fer sàtira. Tornem a temps foscos», si bé el seu perfil ja no és visible per als usuaris de la xarxa. O el tuit de l'assessor del diputat Gabriel Rufián (ERC), Bernat Castro, que a la xarxa es dona a conèixer com @Berlustinho. «El Fiscal Maza és baixa per al Mundial de Rússia 2018».