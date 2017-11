Creix en un 40% la distribució de la Grossa de Cap d'Any

La distribució de números de loteria de la Grossa de Cap d'Any és, enguany, un 40% superior a la que es va donar el 2016 per aquestes dates, és a dir, els més de 2.700 punts de venda, han augmentat la demanda de bitllets a Loteria de Catalunya, però encara no se sap quants bitllets s'han arribat a vendre. El que sí que se sap, però, és que la venda de bitllets per internet s'ha multiplicat per 4 respecte les dades de l'any passat, mentre que les reserves per fer participacions, s'han triplicat. Curiosament, els números més relacionats amb la situació política actual són els més sol·licitats. De fet, el 00155 i l'11017 ja estan esgotats, mentre que del 15500 i el 02710 en queden entre 20 i 30.

Els números que tradicionalment registren una gran demanda són el 01714 i el 02017, dos números que Loteries de Catalunya no distribueix inicialment ni en punts de venda ni per internet i per tant, actualment, encara no estan disponibles. Els propers dies, l'entitat farà un sorteig per escollir els punts de distribució on es podran adquirir, sempre de manera presencial. Pel que fa a la loteria de Nadal, a Catalunya, de moment, s'ha detectat que per Internet se n'ha venut un 6% més que l'any passat per aquestes dates. Les prioritats dels jugadors són els números acabats en 3, 5 i 7, especialment, enguany, acabats amb 17. Les combinacions més venudes són el 18563, el 30774, el 68597 i el 75349. Tot i això, per aquest sorteig, els números relacionats amb la situació política a Catalunya també tenen més demanda. L'11017 i el 00155 són dels més buscats, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol, on també està sol·licitat el 31017.