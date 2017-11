Rajoy, després d'aplicar el 155: «Estem molt més bé»

El president espanyol, Mariano Rajoy, va considerar que després de l'aplicació de l'article 155, «avui estem molt millor que fa unes quantes setmanes perquè tothom ha estat a l'altura i ha complert el seu deure». Rajoy va mostrar la seva satisfacció per aquesta nova situació a l'acte de lliurament del premi Fernández Latorre a l'expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas i en el qual es va mostrar disposat a «reformar tot el que calgui reformar» però salvaguardant l'Estat de dret i l'imperi de la llei.

Un dia després del seu primer acte institucional a Catalunya des de l'aplicació del 155, Rajoy es va aturar en les conseqüències positives d'haver aplicat aquell article.

Per a ell, ha deixat de ser «una espècie de llegenda inaplicable» per convertir-se en una realitat que ha contribuït a asserenar la vida política. Va considerar que en els últims temps la Constitució ha patit el major atac de tota la seva història i s'han viscut dies «molt difícils, de gran preocupació per a tots, d'inquietud i sotsobre». Però va dir que aquells dies «feliçment, comencen a quedar enrere».

«Des de la preocupació, però també des de la serenitat, avui podem dir que les institucions i el conjunt de la societat espanyola han sabut fer front a un repte de tanta exigència», va afegir abans d'explicar que la pròpia Constitució que molts donaven per obsoleta ha brindat per a la seva defensa l'instrument de l'article 155.

A més, va destacar que les diverses institucions han respost amb eficàcia i amb responsabilitat al repte plantejat, entre elles el TC. «La democràcia espanyola ha sabut defensar-se i això -va dir- és motiu de tranquil·litat i de legítima satisfacció, un motiu més per confiar al nostre país, en la qualitat de les nostres lleis i les nostres institucions, per confiar en la responsabilitat de les persones que estan al front de les mateixes i per confiar a la societat espanyola».