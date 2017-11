Pedro Sánchez acusa Ada Colau de «subordinar-se a l'independentisme»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va lamentar que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi caigut «del costat equivocat», després de mesos d'equilibri entre les forces polítiques del consistori, i que d'aquesta manera s'hagi «subordinat a un independentisme basat en la insolidaritat dels pobles». Sánchez va clausurar la reunió del Consell de la Internacional Socialista, un conclave que va reunir a Barcelona més de 200 delegats pertanyents a 70 partits que la conformen, i en el qual es va tractar l'assumpte català mitjançant una resolució que va comptar amb un suport unànime.

El mateix suport que va suscitar Sánchez amb un discurs que, encara que es va centrar en Catalunya i en la necessitat d'una reforma constitucional, va incidir en la necessitat d'enfortir projectes entre les esquerres internacionals per combatre «la irracionalitat» dels nacionalismes excloents i de les forces de dretes que furten drets als ciutadans.

En la seva intervenció, el secretari general del PSOE es va dirigir a Colau i a les esquerres que se subordinen a un independentisme que basa la seva argumentació en la «insolidaritat territorial» i que ara mateix, com a conseqüència de la inseguretat jurídica, segons el seu parer, fan perillar milers de llocs de treball.

Sánchez va destacar que no hi ha cap «causa d'esquerres» en un secessionisme que fractura la ciutadania, ja que l'esquerra propugna la «igualtat radical en els homes i dones» i la conquesta dels drets socials davant els qui provoquen l'exclusió en detriment de la diversitat. Les vies unilaterals, va advertir, només suposen pobresa, aïllament i ruptura social i va indicar que Catalunya «no està millor que fa cinc anys» en els àmbits polític, social o econòmic.

«No ha guanyat ningú amb l'aventura secessionista», va sentenciar el líder del PSOE, que va considerar que a Catalunya es viu un «replegament» amb un pèndol històric que es mou a moments que es creien ja superats. Per això, Sánchez va parafrasejar l'escriptor nord-americà Mark Twain, qui assenyalava que «la història no es repeteix però rima». La declaració institucional del Consell de la Internacional Socialista estableix que no hi ha una majoria social a favor de la independència.