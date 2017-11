Pares d´una escola de Lleida denuncien que policies han donat pilotes de goma a nens

Un grup de pares d'alumnes de primària del col·legi Lestonnac de Lleida ha expressat la seva indignació després de tenir coneixement de la presència de pilotes de goma a l'interior del centre educatiu i que alguns alumnes "han estat utilitzant per jugar en hores de pati dins l'escola". A través d'un comunicat, asseguren que aquestes pilotes "van ser regalades mitjançant alguns dels mateixos policies de l'Estat que hi ha aquests dies de guàrdia al carrer de l'entrada del col·legi a almenys un alumne de primària de l'escola". Segons aquest grup de pares, alguna de les pilotes de goma va ser requisada pel personal docent del centre educatiu i, posteriorment, els tutors van informar als alumnes que "no podien jugar amb pilotes que no fossin les destinades per la mateixa escola a les hores estipulades per a cada curs". El col·legi Lestonnac de Lleida es troba situat davant la comissaria de la policia de l'Estat a la capital del Segrià, fet que ha generat nombroses queixes per part dels pares d'alumnes per la presència d'agents del cos davant el centre educatiu des de dies abans de l'1 d'octubre.

En el comunicat, el grup de pares expressa la seva indignació pel fet que "un material prohibit a Catalunya des del 2014, on la policia nacional les va utilitzar en les càrregues efectuades a l'Escola Ramon Llull de Barcelona el passat 1 octubre, causant a un jove la pèrdua de visió en un ull per l'impacte d'una aquestes pilotes, hagi estat recentment i durant uns dies material de joc d'alguns dels nostres fills al col·legi a conseqüència de la negligència d'uns policies de servei que es dediquen a regalar tan alegrement aquestes pilotes de goma als alumnes".