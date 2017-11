Aragó reclama «concretar» el lliurement de les obres de Sixena i recórrer a les forces de seguretat «si és necessari»

La consellera de Cultura d'Aragó, Mayte Pérez, ha preguntat al Ministeri de Cultura "com" i "quin dia" es farà el trasllat de les obres de Sixena i ha comunicat a Méndez de Vigo que facilitaran els treballs per fer efectiva la sentència "l'abans possible". Pérez ha assegurat que no es tracta d'una qüestió política sinó del compliment de la legalitat i ha lamentat que es porti tant de temps "prenent el pèl" a l'Aragó. "No vull ser pessimista però hem vist les reaccions de la Generalitat i exigim que es compleixi la sentència. Si s'ha de recórrer a l'auxili dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, que ho facin", ha exigit la consellera aragonesa. Pérez ha dit que un govern que ha anat a Catalunya a "restaurar" la legalitat no pot fer una altra cosa que complir la sentència que la Generalitat ha "incomplert reiteradament".