El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha agraït la presència a les més de 50.000 persones que han omplert l'Estadi Olímpic en el 'Concert per la llibertat dels presos polítics'. "Som un país que lluita cantant i que canta lluitant", ha afirmat Alcoberro.

"Avui és un dia important perquè tornem a demostrar que tenim molta força. Volem ser ciutadans i ciutadanes lliures en un país lliure", ha remarcat el vicepresident de l'ANC, que ha reconegut que aquest dilluns serà un dia cabdal per als presos. "Però passi el que passi caldrà continuar el combat per la llibertat i caldrà continuar omplint la caixa de solidaritat", ha remarcat Alcoberro.

Els Amics de les Arts amb l'Orfeó Català, la Companyia Elèctrica Dharma i Beth han estat alguns dels protagonistes musicals del segon tram del Concert per la Llibertat, amb els testimonis intercalats de familiars de consellers empresonats com Joaquim Forn, Meritxell Borràs i Carles Mundó, i del president Puigdemont i dels consellers a l'exili.

"M'encantaria estar aquí amb vosaltres perquè voldria dir que estic a casa", ha afirmat Puigdemont en un videomissatge. "Estem demostrant una vegada més com és el poble de Catalunya, i ho venim fent des de fa anys amb manifestacions pacífiques i no violentes", ha continuat el president de la Generalitat des de Brussel·les, que també ha agraït a tots aquells que han fet un donatiu a la caixa de solidaritat. "Quan toca tothom hi posa de la seva part. Ens dona força per continuar i ens ajuda a mantenir viva l'esperança", ha reblat Puigdemont.

Els assistents al concert han entonat crits de 'Puigdemont, el nostre president' com a resposta. Prèviament, el conseller Lluís Puig ha agraït al món de la cultura, la música i les arts "la seva implicació en la defensa de la democràcia i en l'ajuda solidària" i ha avançat que també s'estan preparant concerts el proper 7 de desembre en la manifestació prevista a la capital de Bèlgica.

La consellera Meritxell Serret ha recordat, per la seva banda, que "només amb els valors de la democràcia i la llibertat podrem tirar endavant un futur il·lusionant". "Hem de mirar endavant i fer-ho amb esperança i determinació. No renunciarem al camí de la nostra llibertat", ha estat el missatge del conseller Toni Comín.

Després de l'actuació de Quico Pi de la Serra i Amadeu Casas –entonant el 'Si els fills de puta volessin... no veuríem mai el sol- ha estat el torn per a la família de Meritxell Borràs, que ha llegit una carta de la consellera destituïda i empresonada a Alcalà Meco: "Trobo a faltar les petites coses quotidianes i estar lluny de la gent que estimo", ha afirmat Borràs en la missiva.

"Tinc esperança, crec en la gent del nostre país, pacífica, serena, honesta i amb nobles ideals", ha continuat la consellera, que també ha agraït les innombrables mostres de suport rebudes. "No ho oblidaré mai, en un moment tant difícil per a mi i per a la meva família", ha conclòs.

"No estem sols. Ho sabem i ho notem, gràcies", han estat les paraules que ha volgut transmetre el conseller Carles Mundó a través de la seva parella, Anna Marta Roca. "Som a la presó per un delicte que no hem comès. I ja sabeu que es poden empresonar les persones però mai les idees. Ningú ens regalarà res, però ni ens defallim ni ens rendim. Ens en sortirem", ha afirmat Mundó.

Finalment, Eva Piquer i Elisabet Carnicé han llegit una carta de Jordi Sànchez des de Soto del Real: "Que ningú pensi que un cop sortim de la presó i el president torni tot estarà resolt", ha avisat el president de l'ANC. "La nostra excarceració és una demanda obligada, però circumstancial. Hem arribat fins aquí per un compromís col·lectiu i per exercir sense renúncia el legítim dret a l'autodeterminació", ha reblat Sànchez.



Traca final amb 'La Banda Impossible' i Monica Green



Entre les actuacions musicals de l'últim tram del 'Concert per la Llibertat' s'ha de destacar 'La banda impossible' -que conformen Gerard Quintana, Lluís Gavaldà, Natxo Tarrés, Pemi Fortuny i Jofre Bardagí- que ha versionat clàssics del rock català com 'Pau', 'Camins', 'Llença't', 'Corren', 'Tornaré a ser lliure' i 'Ho tornaria a fer'. Joan Masdéu, Lluís Gavaldà i Judit Nedderman s'han afegit a la festa per interpretar alguna de les peces. Abans, Beth ha estat l'encarregada de posar un contrapunt més tranquil amb la seva versió del 'País Petit' de Lluís Llach, i els llums de mòbil han fet acte de presència amb el 'Barcelona s'il·lumina' de 'Buhos'. Monica Green i la resta dels artistes que han participat al Concert per la Llibertat han tancat el recital amb 'Tots junts vencerem', la cançó de protesta de Joan Baez que es va convertir en un himne del moviment pels drets civils als Estats Units.