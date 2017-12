Un ferit en cremar-se el carregador de la bateria d´una bicicleta elèctrica

Un home de 53 anys ha resultat ferit menys greu en un incendi en una casa a Premià de Mar (Maresme). Els Bombers han rebut l'avís del foc poc abans de les tres de la matinada i hi han destinat tres dotacions. Segons han informat, l'incendi s'ha iniciat en el carregador de la bateria d'una bicicleta elèctrica i ha afectat una habitació de l'immoble, situat al número 4 del carrer del Maresme. L'home ha patit cremades a la mà i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. El foc no ha afectat la resta de l'habitatge i s'ha pogut apagar amb un extintor, tot i que ha calgut evacuar les persones que hi viuen.