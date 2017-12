El jutge belga anunciarà el 14 de desembre si extradeix Puigdemont i els consellers cessats

El jutge belga anunciarà el 14 de desembre si extradeix el president Carles Puigdemont i els quatre consellers cessats que són amb ell a Brussel·les. Així ho han confirmat els advocats de la defensa Paul Bekaert, Christophe Marchand i el català Jaume-Alonso Cuevillas en una compareixença després de la vista d'aquest dilluns als jutjats de la capital belga. La fiscalia ha demanat l'execució de l'ordre d'extradició, mentre que la defensa ha basat els seus arguments en dos punts principals: que els fets que s'imputen a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret "no serien delictius conforme l'ordenament jurídic belga" i que en cas d'extradició "hi ha molts elements per considerar que no tindrien un judici amb totes les garanties que exigeixen els tractats internacionals".

Puigdemont, Ponsatí, Comín, Serret i Puig han arribat als jutjats de Brussel·les a quarts de nou, i la seva vista s'ha allargat fins a dos quarts d'una. Els seus advocats han explicat davant dels periodistes que el jutge "no ha volgut decidir en calent, sinó reflexionar pausadament" sobre la qüestió i anunciar la decisió sobre l'extradició en 10 dies, el 14 de desembre. En tot cas, aquesta decisió es podrà apel·lar fins a dues vegades, tant des de la fiscalia com des de la defensa.

Segons la defensa, hi ha "nombrosos elements" que apunten que en cas d'extradició a Espanya, Puigdemont i els quatre consellers cessats no tindrien un "judici just" com el que requereixen "el dret internacional i les normes europees". "El tribunal ha tingut en compte tots aquests arguments, conjuntament amb les copioses al·legacions presentades per escrit i la nombrosa documentació aportada", ha dit Cuevillas als periodistes.

La fiscalia ha demanat l'execució de l'ordre de d'extradició que demana Espanya, tot i que ha descartat el delicte de corrupció, que la faria automàtica. La fiscalia proposa equiparar els delictes que s'imputen a Puigdemont i els consellers a Espanya amb els de 'coalició de funcionaris' i malversació del codi penal belga, que no arriben, en el seu conjunt, als 10 anys de presó. En canvi, la pena a què fan front a l'Estat espanyol s'eleva als 30 anys.