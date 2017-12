Eleccions Catalunya 2017: Puigdemont demana al «tripartit del 155» que no comprometi la legislatura

Carles Puigdemont va demanar ahir que el «tripartit del 155» (PP, Ciutadans i PSC) no prenguin decisions que puguin afectar la legislatura del futur govern de Catalunya. Per això, va reclamar que «treguin les seves mans» de l'estructura de delegacions de la Generalitat. Les declaracions de Puigdemont es van fer a través d'una videoconferència.

Puigdemont va defensar que les delegacions de la Generalitat a l'exterior són necessàries i que amb la nova legislatura es tornin a restablir. Les declaracions feien referència a una notícia que havia sortit un dia abans, que informava que el tancament de les oficines a altres països havia provocat el cessament de 33 treballadors, que la Generalitat actual (contolada pel govern espanyol) no va reubicar enlloc més.

En el discurs, Puigdemont també va voler parlar de programa electoral del partit i va destacar que el punt principal serà la restitució de la democràcia i del Govern en totes les seves funcions i amb tots els seus membres i que espera que sigui un punt de coincidència amb altres llistes. També va explicar que un altre objectiu del programa electoral serà «recuperar el full de ruta» que, segons ell, es va trencar es va estroncar «abruptament, il·lícitament, il·legalment i il·legítimament» pel «cop d'estat del 155». Segons Puigdemont, l'aplicació de l'article 155 no pot durar més i cal trobar una solució a la situació política catalana, que passa per les eleccions del 21-D.

A més, l'expresident també va afirmar que no s'imaginava un nou Govern sense Oriol Junqueras a la vicepresidència o sense Jordi Turull com a conseller de Presidència. És per això que Puigdemont va afirmar que l'objectiu principal per a les eleccions és aconseguir «la restitució de tots els membres del govern legítim i de les seus membres». En aquest sentit, va dir que ell podria ser el pròxim president, però va descartar ràpidament parlar d'un únic candidat sinó en fer-ho de candidats perquè, segons ell, les eleccions del 21-D «no seran unes autonòmiques normals».

Pel que fa a la possibilitat d'arribar a acords entre les tres llistes independentistes (Junts per Catalunya, ERC i la CUP), l'expresident va afirmar que «tot el que ens porti al restabliment de les democràcia, les llibertats i la dignitat que ens han intentat terure podran ser punts en comú».

Puigdemont va fer les declaracions durant una videoconferència amb els membres de la llista de Junts per Catalunya i en motiu de la inauguració de la nova seu de la formació per les eleccions del 21-D. A l'acte també hi van assistir nombrosos simpatitzants i membres de la llista.