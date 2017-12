Albiol sobre la manifestació de Brussel·les: «és un espectacle esperpèntic»

El candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat aquest dijous des del mercat del barri de Sant Cosme del Prat que la manifestació de Brussel·les a la que participen milers de catalans és un "espectacle esperpèntic" que denota el "fanatisme" de part de la societat catalana.

Segons Albiol, és una "peregrinació gairebé religiosa" que "posa en evidència" que "hi ha una part de la població catalana que s´ha deixat endur per un encantador de serps irresponsable que ha portat Catalunya a la màxima fractura social i a la decadència". Albiol també ha promès aquest dijous que si el seu partit governa Catalunya reduirà en un 60% les 391 societats de la Generalitat, que segons ha afirmat són majoritàriament un "xiringuito de l´independentisme". També ha demanat el suport a les urnes dels ciutadans que alguna vegada han votat la seva formació perquè "no hi ha alternativa a l´independentisme sense un PP fort al Parlament".

El líder del PPC ha afirmat que els "milers de catalans" que s´han traslladat a Brussel·les per participar a aquesta manifestació ofereixen una imatge "lamentable" als ulls d´Europa. "És un dels millors exemples de la fractura que ha provocat Puigdemont i l´independentisme aquesta anys" perquè "aquest mal fins i tot ha estat capaç d´arrossegar persones a mil quilòmetres a reclamar que es deixi en llibertat un senyor que ha provocat un cop d´Estat", ha dit.