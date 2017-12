JxCat: Europa ha d´escoltar l´independentisme perquè el «clam» a Brussel·les és molt «fort»

Junts per Catalunya (JxCat) ha valorat la manifestació independentista d'aquest dijous a Brussel·les just abans que comencés la marxa. En un contacte amb la premsa, el portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, ha opinat que Europa ha d'escoltar l'independentisme perquè el missatge a la capital de Bèlgica ha estat contundent. "No ens venceran perquè el clam és massa fort i eixordador perquè Europa no escolti la reivindicació d'avui", ha subratllat. Al seu torn, la directora de la campanya de JxCat, Elsa Artadi, s'ha mostrat esperançada que la propera manifestació que es faci a Catalunya compti ja amb la presència del president destituït, Carles Puigdemont, i la resta del Govern.

Pujol ha afirmat que la manifestació ha "desbordat" els carrers de Brussel·les, i s'ha mostrat convençut que Europa "escoltarà" la veu dels independentistes. "Si us plau, escolteu aquest clam", ha reclamat el portaveu, que ha sentenciat que la trobada sobiranista a la capital belga està sent "molt emocionant".

Al seu torn, Artadi ha constatat que moltes veus internacionals reclamen "diàleg" entre l'Estat i el Govern, i ha asseverat que la manifestació és una "altra manera" de demostrar que els catalans són gent "cívica, pacífica i democràtica". La número 10 de la llista de JxCat per Barcelona ha reiterat que la manifestació ha servit per donar "suport" al Govern i als líders polítics, i per reclamar "llibertat i democràcia". Així mateix, ha agraït tota la gent que s'ha desplaçat fins la capital belga.

Finalment, Artadi ha explicat que en una reunió d'aquest dimecres, les entitats confiaven que la mobilització comptés amb unes 60.000 persones.