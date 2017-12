«Tenir un DNI espanyol i ser de la UE els permet estar a Brussel·les manifestant-se»

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha entrat a valorar l'afluència a la manifestació independentista a Brussel·les – xifrada en 45.000 persones segons la policia belga- i ha enviat un missatge als milers de catalans que es manifesten. "Tenir un DNI espanyol i formar part de la Unió Europea és, precisament, el que els dona el dret a manifestar-se", ha declarat des de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Sáenz de Santamaría ha criticat que es faci aquesta protesta a Brussel·les i ha recordat que membres del "vell procés" han aprofitat per criticar les institucions europees i no han dubtat a "tirar pedres sobre el teulat europeu quan no els secunden". També ha valorat el fet que Puigdemont faci campanya per Junts per Catalunya des de Bèlgica. "En campanya els candidats van a visitar els ciutadans per demanar-los el vot, ara han hagut d'anar a visitar-lo a ell", ha valorat. A més, ha reconegut que no han mantingut cap contacte amb cap dirigent europeu per valorar aquesta protesta.