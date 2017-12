Cantada de Nadales per demanar la llibertat dels presos

Durant el matí d'ahir, centenars de persones van participar a la cantada de Nadales que va organitzar Òmnium Cultural, l'ANC i Músics per la Llibertat. L'acte, anomenat «Un cant per la llibertat», tenia l'objectiu de reclamar la llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. En tots els actes, el groc també va tenir un protagonisme especial. En tots els llocs es va cantar una versió de «Quan Somrius», feta expressament per a l'ocasió. A Barcelona la cantada va aplegar més de 3.500 persones segons la Guàrdia Urbana; a Girona, més de 500 persones van ser a la plaça del Vi; a Lleida van participar-hi gairebé 400 persones i, a Tarragona, unes 400 persones també van participar-hi.