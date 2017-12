Llibertat per als dos regidors de la CUP després de negar-se a declarar

La titular del jutjat número 2 de Reus va deixar en llibertat dos regidors de la CUP en aquesta localitat detinguts ahir i que van comparèixer en seu judicial ahir al matí, encara que es van negar a declarar, va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Marta Llorens i Oriol Ciurana van ser posats a disposició de la titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Reus a les 9 hores, investigats per un suposat delicte d'odi, després de negar-se a comparèixer davant l'autoritat judicial dues vegades. En la compareixença, tots dos van optar per acollir-se al seu dret a no declarar a preguntes de cap de les parts, i van ser informats de la seva situació en el procediment, investigats per un delicte d'odi, i dels fets concrets en els quals se'ls considera implicats.

Després d'això, la jutge els va deixar en llibertat atès que la detenció tenia com a únic objectiu la seva compareixença en seu judicial. Més de 200 persones es van concentrar davant dels jutjats de Reus en suport als dos regidors i entre ells, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), i altres regidors del govern.