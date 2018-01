El govern espanyol retalla en 780 milions d'euros el finançament de la Generalitat per aquest 2018

El Ministeri d'Hisenda retallarà en 780 milions d'euros el finançament a la Generalitat per any per la pròrroga dels pressupostos del 2017 per part de l'executiu espanyol, segons han confirmat fonts del Departament d'Economia i del ministeri. Així, dels 17.617 milions d'euros que el govern espanyol va anunciar que aportaria a la Generalitat, durant el transcurs de del Consell de Política Fiscal i Financera del passat mes de juliol, en concepte de bestreta, finalment en seran 16.838 milions d'euros. Fonts del govern espanyol han explicat a l'ACN que aquesta mesura "no és un cas excepcional de Catalunya" i que "afecta a totes les comunitats". Per la seva banda, fonts del Departament d'Economia han replicat que aquest argument "no té cap sentit" perquè el fet que els comptes estiguin prorrogats no afecta en la previsió d'ingressos.