Jordi Sànchez diu al Suprem que no és partidari de la via unilateral

L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez ha declarat davant del magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena durant prop de dues hores i mitja, i ha afirmat que no és partidari de la via unilateral cap a la independència. Fonts jurídiques han explicat que Sànchez hauria reconegut que el referèndum de l'1-O no va seguir la legalitat espanyola i que tot i que no hi va haver actes violents aquells dies, sí que hi hauria hagut incidents de vandalisme. També ha explicat que des del febrer del 2015 hi havia un full de ruta compartit per ANC, Òmnium, ERC i CDC. Preguntat sobre la declaració unilateral d'independència ha dit que opina el mateix de sempre.

Segons algunes fonts, l'estratègia compartida de Sànchez, Cuixart i Forn és que en la seva declaració explicitin la seva aposta per la via dialogada i negociada cap a la independència, l'acatament de la Constitució i dir que no són partidaris de la via unilateral.

L'advocat de Sànchez, Jordi Pina, preveu presentar un escrit demanant la seva llibertat provisional entre aquest dijous a la tarda i aquest divendres al matí.

Després de Sànchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha començat a declarar cap a les 12.30 hores. Més tard ho farà el conseller d'Interior destituït Joaquim Forn.