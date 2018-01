ERC situa Alba Vergés a la Mesa del Parlament

La diputada d´ERC i número sis de la seva llista al passat 21-D, Alba Vergés, ocuparà una de les secretaries de la Mesa del Parlament. Els republicans l´han proposat perquè aquest dimecres, a l´inici de la sessió constitutiva pugui formar part de l´òrgan rector de la cambra ocupant una de les secretaries presidit per Roger Torrent.

Si res canvia i els independentistes mantenen el pacte de donar-se suport als candidats per a la Mesa, Vergés en formarà part amb el suport d´ERC, JxCat i la CUP. La republicana, però, podria acabar ocupant la segona o la tercera secretaria en funció de les votacions que altres formacions facin i del suport que rebin candidats com el del PSC, David Pérez. Previsiblement, el socialista obtindrà els vots també de la resta de formacions constitucionalistes i no independentistes, i per tant Vergés acabaria passant a ser secretària tercera. Si no fos així, la republicana es quedaria la secretaria segona.

Durant la passada legislatura, Vergés ja formava part del grup parlamentari de JxSí, on va destacar per presidir la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya. El 21-D va formar part de la candidatura d´ERC en el número sis, per darrere dels líders Oriol Junqueras i Marta Rovira, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, i els consellers destituïts Raül Romeva i Carles Mundó.

Vergés va néixer a Igualada el 3 de setembre del 1978, és llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona i en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió per la Universitat Oberta de Catalunya. És militant d'Esquerra Republicana de Catalunya des del 2011 i diputada al Parlament de Catalunya des de les eleccions del 2012, i al 27 de setembre de 2015 fou escollida novament dins les llistes de Junts pel Sí.