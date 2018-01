Polèmic judici per la custòdia d'un gos

El jutge de Falset ha suspès aquest dijous una vista per un delicte lleu d´apropiació indeguda d´un gos perquè veu un "buit legal" en la legislació animal.

Leben vivia a ´El Hogar´, un santuari de la capital del Priorat gestionat per Elena Tova. L´estiu passat, el seu exmarit i alhora extreballador, Jonas Amadeo Lucas, se´l va endur amb ell adduint que sempre se n´havia fet càrrec. Aleshores, Tova el va denunciar per haver "furtat" el gos de les instal·lacions de l´ONG sense el seu permís, com a propietària legal de l´animal.

Aquest dijous, el denunciat ha apel·lat a la recent reforma del Codi Civil espanyol per la qual els animals han passat a ser considerats "éssers vius" i no "coses". "Leben és la meva família i sempre ha estat amb mi. És un ésser que sent i no se´l pot considerar com una bicicleta", ha defensat Lucas. La defensa ha argumentat que cal resoldre sobre la "custòdia" del gos per la via civil, mentre que la denunciant ha circumscrit el cas únicament en la possible comissió d´un delicte.

En l´inici de la vista oral, el jutge ha expressat els seus "dubtes" sobre la resolució del conflicte i ha requerit a les parts que presentin sengles informes per decidir si el cas tira endavant o queda arxivat per la via penal. El magistrat ha argumentat que veu un "buit legal" en la consideració que fa el Codi Penal sobre les mascotes i s´ha mostrat disposat a requerir al poder legislatiu que ho corregeixi.

Aquest gir ha suposat que, de moment, Leben es mantingui en mans de l´home, que actualment viu a Cadis. Jonas Amadeo Lucas s´ha mostrat satisfet amb la decisió del jutge i esperançat que, de cara el futur, els animals siguin tractats de manera "més justa" en processos judicials.

Al parer del seu lletrat, José Ángel Susín, als animals no se´ls pot considerar "coses" i el cas quedaria exclòs dels delictes patrimonials, però tampoc no se´ls pot considerar persones. En aquest sentit, ha detallat que els informes de les parts hauran de tractar sobre la tipicitat o no de l´actuació del seu client, és a dir, com s´enquadra amb les conductes previstes en el Codi Penal.



La part denunciant només hi veu un possible delicte de furt



Per la seva banda, l´advocat de la denunciant, Pablo Barreneche, ha considerat que el cas correspon a un delicte lleu "de furt". "Estem parlant d´un extreballador que s´ha endut un gos que no estava al seu nom. Podríem parlar sobre el concepte patrimonial dels animals, però la realitat és que ens hem de guiar per les lleis que existeixen avui en dia", ha afegit. "Les lleis diuen que un gos, ens agradi o no, esta sotmès al patrimoni d´una persona física o jurídica i, això, és un furt", ha etzibat l´advocat.

La part denunciant s´ha marcat l´objectiu de recuperar l´animal, que pateix de leishmània. "No sabem si se li està fent el tractament adequat ni quin és el seu estat. L´única manera de fer-ho era amb una denúncia, perquè amb un burofax no ens el tornaran", ha argumentat Barreneche.



"Leben és la meva família"



El denunciat, Jonas Amadeo Lucas, ha afirmat que Leben sempre ha estat la seva família. "Des que el vam rescatar sempre dorm a la meva habitació i té un llit al costat del meu", ha exposat. L´home s´ha mostrat convençut que el gos no pot ser considerat un objecte i ha titllat d´escandalosa l´estratègia de la seva exparella.

"Ell sempre ha estat amb mi, el cuido molt bé perquè és la meva família i que me´n vulgui separar és inexplicable. Em vol fer mal, m´odia i em vol maltractar, però em pregunto com pot ser capaç de fer això sabent els vincles que hi ha entre jo i el gos", ha afegit. Lucas ha afirmat, també, que va sol·licitar a Elena Tova que "posés els papers del gos al meu nom", però que aquesta va dir que "era propietat de l´associació".



"Es va endur el gos de forma indeguda"



La denunciant va ser l´encarregada, juntament amb altres voluntaris del santuari d´animals, de rescatar Leben a Madrid. "Venim a demanar que es faci justícia. No pots robar un animal de la seva família. Jo el vaig rescatar amb altres voluntaris i Leben té amistat amb gats, gossos, humans i amb mi. Ell ha trencat els llaços", ha argumentat.

Elena Tova ha insistit que Lucas va deixar de treballar de forma voluntària per l´entitat i, al cap d´unes setmanes, "es va endur el gos de forma indeguda". Un animal, ha dit, que està considerat com a "potencialment perillós" i requereix d´una llicència i una assegurança. "Si passés alguna cosa, la responsabilitat la tindríem nosaltres", ha advertit.

Tova ha acusat el denunciat d´haver creat un "circ mediàtic" al voltant d´aquest conflicte, que s´hauria pogut resoldre de manera amistosa. "Si ens hagués demanat un contracte d´adopció, i tingués una assegurança i una llicència, li hauríem donat en adopció si ho haguéssim vist factible", ha afegit. "Està tergiversant les lleis d´animals perquè això no és un cas de custòdia. Leben està a nom meu i de l´´Hogar´ i ell va cometre un robatori", ha conclòs.