El PP retreu a Cs que «es privi d'un aliat» per no cedir-li un diputat al Parlament

La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, va retreure ahir a Cs que «es privi d'un aliat» constitucionalista en el Parlament de Catalunya per no voler cedir un diputat al PP perquè els populars puguin tenir grup parlamentari propi a la Cambra autonòmica.

Santamaría va dir que «no entén» la decisió del partit taronja de no prestar al PP un dels seus parlamentaris perquè, d'aquesta forma, «està donant la majoria» a JuntsxCat i a ERC en les comissions parlamentàries de la Cambra catalana. «Això no és una carrera per qui és el primer en el constitucionalisme», va recalcar, per després assenyalar que es tracta més aviat d'aconseguir que el «constitucionalisme sigui el primer a Catalunya». «Com més soldats siguem en la defensa de la Constitució, més possibilitats tenim de guanyar», va remarcar Santamaria.

Paraules que Carles Puigdemont va replicar, a través de twitter, acusant a la vicepresidenta del govern espanyol de ser incapaç «d'utilitzar termes polítics» per parlar de Catalunya i el Parlament.