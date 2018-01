ERC dona suport a Puigdemont però evita aclarir si votarà a favor de la investidura

El diputat d'ERC Raül Romeva va traslladar al president del Parlament, Roger Torrent, que no presentaran candidat propi a la presidència de la Generalitat sinó que donaran suport al candidat de JxCAT, Carles Puigdemont, tot i que no va aclarir si votaran a favor de la seva investidura.

En roda de premsa després de la trobada amb Torrent (que anunciarà dilluns quin candidat proposa per presidir la Generalitat), Romeva va afirmar que la qüestió a plantejar era si ells tenien o no candidat i va assegurar que la conversa no ha estat objecte sobre si hi votaran a favor d'aquesta investidura o sobre si és possible o no una investidura telemàtica.

«Donarem suport al candidat que en l'àmbit republicà ha tingut més suports, el que tocava era discutir això, no una altra cosa», va contestar el diputat. Romeva va afegir que el quan i el com s'ha de fer aquesta investidura és una prerrogativa que caldrà «valorar en els propers dies».

D'altra banda, va dir que és decisió de Torrent viatjar o no a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont però ha recordat que el candidat de JxCAT és un dels 135 diputats electes i que és «normal i desitjable» que el president del Parlament pugui parlar amb tots.

Romeva va assegurar que la conversa amb Torrent es va limitar a tractar qui era el candidat proposat a sotmetre's al ple d'investidura i que en el seu cas donen suport a que sigui Puigdemont, «el candidat de la llista republicana que va obtenir més suports el 21-D». «Té tota la nostra confiança per presentar-se al debat d'investidura», va dir.

Més enllà d'això va afirmar que no s'ha tractat cap altra qüestió perquè no era objecte de la reunió, que va insistir que s'emmarca en la ronda de contactes del president del Parlament per veure quin és el candidat que compta amb més suports per presentar-se a la investidura. Així, va afirmar que no s'ha parlat «tècnicament» de cap tipus d'investidura, que a més ha assegurat que no pertoca a ERC decidir.



L'avís de Cs

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va exigir ahir al president del Parlament, Roger Torrent, que no proposi Carles Puigdemont com a candidat per al ple d'investidura i l'ha advertit: «No acceptarem que es retorci el reglament del Parlament». Ho va dir en roda de premsa després de la reunió que ha mantingut amb el nou president de la Cambra, a qui ha transmès que Cs considera inviable proposar Puigdemont per al debat d'investidura perquè és «una persona fugida de la justícia». «No entenem com alguns intenten plantejar una investidura d'algú per Skype, control remot o mitjançant un holograma», va concloure.