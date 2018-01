Zoido: «Podrà ser detingut, no en tinc cap dubte»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va afirmar que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont viatja a Dinamarca per assistir a un debat «pot ser detingut si s'activa l'euroordre» per ordre de la Fiscalia.

«Si s'activés una euroordre i ell es troba a Dinamarca, la Fiscalia actuarà i podrà ser detingut; no en tinc cap dubte», va dir ahir Zoido. En les mateixes declaracions, el ministre va afirmar que Puigdemont «està fugat de la Justícia espanyola i no tindrà immunitat per molt parlamentari que hagi sortit». També va recordar que un parlamentari és responsable dels seus actes i va posar com a exemple a l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras: «Abans era parlamentari i ara ho és, i està a la presó perquè així ho ha acordat un jutge, per tant immunitat no tindrà».