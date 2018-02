Arrimadas: «La investidura simbòlica «pot ser a Eurodisney» però la real és al Parlament

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar ahir que investir el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, de forma simbòlica des de Bèlgica «pot ser a Eurodisney», però que al món real s'investeix els presidents al Parlament.

En declaracions als mitjans a Cerdanyola del Vallès, es va referir així a la possibilitat que Puigdemont sigui investit des de Brussel·les i lideri un doble Govern distribuït entre Bèlgica i Catalunya. Arrimadas va ironitzar sobre que a Puigdemont «els seus el poden investir a Brussel·les o Eurodisney príncep o rei, però al món real el president serà investit al Parlament», complint la normativa i les resolucions judicials.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va augurar ahir que a Catalunya s'acabarà investint un president seguint les vies legals i que els independentistes donaran un «premi de consolació» simbòlic a Carles Puigdemont (JxCat). «Crec que miraran d'escenificar algun tipus de premi de consolació per a Puigdemont que només serà real en el seu propi cap», va destacar en una entrevista de TVE recollida per Europa Press. Va afegir que «potser el primer dia li muntaran una cerimònia molt simbòlica, però anirà perdent importància» a mesura que passin els dies perquè l'únic president legítim serà el que investeixi el Parlament.

El president del PP català i senador, Xavier García-Albiol, va assegurar ahir que correspon a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, deixar de «fer d'estàtua» i va subratllar que ell solament es postularia com a candidat a la investidura en «una situació límit», si segueix el bloqueig a Catalunya»durant més setmanes» i no es constitueix un Govern.



La presidenta de l'AMI plega

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras (PDeCAT), va renunciar ahir a liderar l'entitat, i la substitueix de forma interina el vicepresident primer i alcalde de l'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni (ERC). En declaracions després de comunicar la seva decisió a l'Executiva de l'AMI, va recordar que al gener va anunciar que no tornaria a presentar-se a les municipals de 2019, per la qual cosa veu raonable centrar-se en l'alcaldia a la recta final de la seva carrera política i deixar la Presidència de l'entitat sobiranista a algú que pugui dedicar-s'hi «al 100%».