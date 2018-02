Els CDR reclamen la llibertat dels 'presos polítics' amb un macro mosaic a Montserrat

Els Comitès de Defensa de la República (CER) dels municipis de l'entorn de Montserrat han organitzat aquest dissabte al migdia un macro mosaic a la plaça dels Apòstols del Monestir per reclamar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Amb l'objectiu de "demostrar la lentitud del temps quan s'està a presó", les 144 persones que hi han participat han desplegat al so de tambors una a una les cartolines amb els 117 dies que els 'Jordis' fa que són tancats a Soto del Real. Quan el compte ha finalitzat, els participants han girat les cartolines on s'ha pogut llegir 'Llibertat presos polítics'. Abans de formar el mosaic, s'ha llegit un manifest on s'ha denunciat "la gran injustícia que està vivint el poble català i la poca ètica i moral de l'executiu espanyol". L'acte ha finalitzat amb la intervenció de Montserrat Puigdemont, germana del president Carles Puigdemont, que ha llegit un escrit als assistents.