JxCat demana no fer el «ridícul» amb el recurs al Tribunal d'Estrasburg

ERC i JxCat mantenen les seves discrepàncies sobre com abordar l'estratègia de portar la investidura de Carles Puigdemont al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, va negar ahir que el president de la Cambra, Roger Torrent, li expliqués la seva decisió de presentar un recurs al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), a Estrasburg (França), per defensar la investidura del candidat de JxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont.

«No vam parlar en cap moment d'això, ni que es demanessin mesures cautelars» malgrat que van tenir una reunió prèvia a la trobada de la Mesa del Parlament amb diverses persones, va explicar en una entrevista de Tv3 recollida per Europa Press en la qual va desmentir el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que va sostenir aquest dimarts que Costa coneixia la intenció de Torrent. «No volem fer el ridícul i presentar propostes que no estiguin ben treballades», atès que veu difícil que prosperin les mesures cautelars que vol Torrent.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va demanar ahir a JxCat i ERC que dialoguin entre si per aconseguir un pacte que doni lloc a un Govern: «No entendríem que no es posessin d'acord». Ho va transmetre en una carta enviada a la difunta expresidenta d'Òmnium Muriel Casals quan aquest dimecres es compleixen dos anys de la seva mort, després d'un accident en el qual va ser atropellada per una bicicleta. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va assegurar ahir que no cal tenir «cap dubte que hi haurà acord entre les forces independentistes» i s'acabarà formant Govern a Catalunya. «Hi haurà Govern. No els donarem el gran gust a aquells que no van guanyar les eleccions», va dir. En declaracions als mitjans de comunicació a les portes del Tribunal Suprem, Tardà va indicar que «la ciutadania catalana va donar una majoria a l'independentisme contra vent i marea, enfront de tots els poders fàctics i mediàtics, enfront de tots els òrgans constitucionals». I, per això, va dir que «si el poble va votar afirmativament a aquest projecte, els partits són prou responsables perquè hi hagi acord i hi hagi Govern».



Article 155 per falta de Govern

El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va responsabilitzar JxCat i ERC que no s'aixequin les mesures de l'article 155 de la Constitució per la seva falta d'acord per il·luminar un Govern que posi fi la intervenció de l'autogovern català.

Ho va dir en declaracions als periodistes en una visita a Tarragona on es va reunir en la Subdelegació del Govern tarragoní amb els alcaldes de Salou, Cambrils i Montroig per parlar de les infraestructures ferroviàries i del Corredor Mediterrani, després del qual ha visitat la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, la nova embarcació d'intervenció ràpida i el remolcador de Salvament Marítim.

«L'única cosa que impossibilita que no puguem donar per acabada aquesta fase del 155 és la incapacitat demostrada pels grups parlamentaris que diuen que conformen una majo