Espadaler, sobre la casella del castellà: "Amb un Govern a Catalunya, no hagués passat"

El diputat del grup parlamentari del PSC-Units i líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha assegurat en referència a la possibilitat que el govern espanyol inclogui la casella de l'ensenyament en castellà a la preinscripció escolar, que no es pot jugar amb "allò que funciona i que és bo". Ha afirmat amb rotunditat que el model educatiu a Catalunya és positiu i que és una font de cohesió social.

"Aquest model és bo perquè neix d'un pacte entre forces polítiques diferents, i no només de forces polítiques, sinó també de representants pedagògics, sindicals com associacions de pares; per tant és un model bo i que no genera conflicte", ha apuntat. Espadaler ha lamentat i condemnat que l'escola catalana estigui pagant els "plats trencats" d'una lluita fratricida per part del Partit Popular i Ciutadans "amb l'objectiu de captar vots" a la resta de l'Estat. De fet, el diputat ho ha lligat amb la situació política a Catalunya, ha assegurat que "això amb un Govern no hagués passat" i ha demanat a les forces polítiques que no posin ni a l'escola catalana, ni als infants ni a les famílies "en una lluita partidista".

Per altra banda, Espadaler ha demanat que es respecti allò que funciona i que es doni continuïtat a "allò que és bo de present però sobretot que és bo de futur". Demana també que no se sembri la discòrdia a la societat per raó de la llengua: "Cadascú parla la llengua que li plau a casa seva". Finalment, el diputat ha conclòs dient que faran "pinya" amb tots aquells que veuen en l'escola una font de cohesió, convivència i de respecte mutu de coneixement.