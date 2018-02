Llibertat sense mesures cautelars per a Artur Mas

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha deixat l'expresident de la Generalitat Artur Mas en llibertat sense fiança i sense cap altra mesura cautelar, després de declarar durant més de dues hores com a investigat. El partit d'ultradreta Vox, acusació popular, ha demanat la llibertat provisional amb fiança mínima de 60.000 euros, com a Marta Rovira, així com la retirada del passaport i la seva compareixença quinzenal als jutjats. No obstant això, Llarena no ha atès la petició i ha deixat Mas lliure sense cap mesura cautelar i amb l'avís que es presenti al tribunal cada cop que sigui requerit.