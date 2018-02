Millo, a la policia: «Protegir la democràcia no és una opció, és una obligació»

El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va enaltir ahir la Policia Nacional per les seves actuacions a Catalunya i com a garant dels drets i llibertats, i ha recordat: «Protegir la nostra democràcia no és una opció, és la vostra obligació». En el seu discurs durant l'acte commemoratiu del 194è aniversari de la fundació de la Policia Nacional, va assegurar als agents: «La vostra actuació ha estat un autèntic servei als catalans, a tots els catalans sense excepció».

Així, va destacar les operacions de l'últim any a Catalunya que han permès detenir diversos grups vinculats a la tracta, la immigració irregular i el trànsit de drogues: «El vostre país està orgullós de tots vosaltres. Podeu estar orgullosos».

Als agents, els va demanar seguir sent «l'esperit de llei i de la justícia» i sostenir els fonaments de la concòrdia, el respecte, la igualtat, la pau i la llibertat, i va constatar les difícils condicions en què han treballat a Catalunya. «Heu fet el vostre treball des de la vocació i competència d'una de les millors policia del món», va afegir. Va recordar que la Policia té l'obligació de preservar la convivència, la democràcia, la Constitució i l'Estatut: «La grandesa de la nostra democràcia és que ningú, ni el president del Govern central, té tant poder com per trencar la Constitució».