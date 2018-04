Els partidaris de reconèixer la independència cauen fins al 36%

Els partidaris d'un Estat en el qual es reconegui a les comunitats autònomes la possibilitat d'assolir la independència va caure, entre finals de desembre i durant el mes de gener d'aquest any, al 36,4% a Catalunya, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

L'enquesta postelectoral de Catalunya, elaborada a partir de 2.450 entrevistes realitzades entre el 28 de desembre del 2017 i el 25 de gener del 2018, va ser publicada ahir pel CIS. Si en l'anterior sondeig preelectoral del CIS, previ a les eleccions catalanes del passat 21 de desembre, els que defensaven reconèixer a les autonomies la capacitat de convertir-se en un Estat independent sumaven el 44%, ara aquest percentatge ha passat a ser el 36,4%, 7,5 punts menys.

Segueix sent encara el percentatge més nombrós, seguit dels que advoquen per un Estat que permeti «més autonomia que en l'actualitat», un 25,9%, també per sota del 29,7% registrat abans del 21-D.

A continuació se situen els partidaris d'un Estat de les autonomies «com en l'actualitat», amb un 23,8%, percentatge significativament superior al 12,4% d'uns mesos enrere.

En canvi, els que proposen «menor autonomia» per a les comunitats autònomes cauen del 5% al 2,6%, mentre els que defensen un Estat «sense autonomies» pugen lleugerament fins a un 6,6%.

Quant a la identificació nacional dels enquestats, un 38,2% se sent «tan espanyol com català», per sota del 43,8% registrat en l'anterior sondeig.

Els que se senten «més catalans que espanyols» es mantenen en un 24,4%, mentre que els que diuen sentir-se «únicament catalans» representen el 22,7%, lleugerament per damunt del 21,5% d'uns mesos enrere.

El 6,3% se sent «més espanyol que català» –davant del 3,8% de l'enquesta anterior al 21D– i un 5,5% diu sentir-se «únicament espanyol», per damunt del 3,1% anterior.



«Nacionalistes catalans»

Els que es consideren «nacionalistes catalans» sumen el 54,1%, per sota del 60% registrat en l'enquesta prèvia al 21-D. D'una altra banda, a la pregunta de quin és el «més important» dels assumptes polítics, un 43% cita l'atur –un 29,8% el situa en primer lloc, un 13,2% l'ubica en segon terme–, seguit d'un 37,7% que esmenta l'economia, un 34,1% la sanitat i un 26,1% l'autogovern de Catalunya.

En relació als àmbits de Govern, l'enquesta del CIS també mostra que els usuaris refereixen que ERC està més ben preparada que JxCat per gestionar-los, obtenint una millor puntuació en tots els camps excepte el d'inseguretat ciutadana.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, és l'únic líder polític català que aprova (5,20), per davant de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (4,45), segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).



Les valoracions

Per darrere de Junqueras –a la presó– i Puigdemont –a Alemanya pendent de ser extradit– se situen el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, amb un 4,30, seguit del cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, amb un 4,05.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, obté un 3,68, lleugerament per damunt del 3,59 de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, mentre que el president del PPC, Xavier García Albiol, registra un 1,55.

Respecte al grau de coneixement, Puigdemont arriba al 95,8%, seguit de Junqueras (94,6%), Arrimadas (92,1%), Iceta (91,4%), García Albiol (90,7%) i, més enrere, Domènech (80,1%) i Riera (68,8%).