Centenars de persones es manifesten en suport als mestres de l'IES El Palau

Centenars de persones han desafiat la pluja aquest 1 de maig a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) per mostrar el seu suport als nous professors de l'IES El Palau acusats per la Fiscalia d'un delicte d'odi per assenyalar alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O. Convocats per exalumnes del centre educatiu, els manifestants s'han concentrat a la porta de l'Ajuntament per reclamar que "no es criminalitzi" els docents i en defensa de l'institut i de l'escola pública.

Un dels exalumnes convocants, l'Adrián Ruiz, ha assegurat que seu pas per l'IES El Palau ha estat dels millors episodis de la seva vida i que algun dels seus professors, entre ells algun dels acusats, el van ajudar molt en la seva formació acadèmica i humana. "Demano que des de els mitjans no s'ataqui i s'assenyali a ningú i es respecti la presumpció d'innocència", ha afegit. Al seu torn, Josep Lluís del Alcázar, delegat de la CGT a l'institut, ha criticat que en aquest cas "hi ha qui busca la confrontació" i lamentat que tant els professors com els alumnes del centre "estan vivint una situació insostenible".