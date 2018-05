Concentració a favor dels docents de Sant Andreu de la Barca

Més de 1.000 persones, segons els organitzadors, es van concentrar ahir al migdia a la plaça de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) per recolzar els nou professors de l'institut El Palau denunciats per la Fiscalia per un presumpte delicte d'odi arran de l'1-O.

Els mobilitzats són veïns, familiars dels professors, alumnes i exalumnes de l'institut, amb moltes petites pancartes amb la llegenda «Jo també soc docent del Palau».

Un exalumne del centre va llegir un manifest d'alumnes, ex-alumnes i famílies, interromput al principi per la consigna «No esteu sols», i el jove que va llegir el text va recordar que s'ha demanat no portar consignes polítiques a aquesta concentració, per la qual cosa també va reclamar que ningú polititzi l'acte: «Si es fes, no serà en el nostre nom», va dir.



Reunió entre pares i el Govern

Els secretaris d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i Educació, Marcial Marín, es reuniran el pròxim dia 8 amb una representació dels pares dels alumnes de l'IES El Palau de Sant Andreu.En la trobada, impulsada pel ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, els dos secretaris d'Estat expressaran a aquests pares el seu «total suport» i que «independentment de les actuacions judicials en curs, estaran sempre al costat d'ells», ja que «comparteixen la seva indignació per actituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies d'un centre educatiu».