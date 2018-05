Agustí (PDeCAT): «Manuel Valls portaria l'extrema dreta a Barcelona»

El candidat a les primàries del PDeCAT a l'alcaldia de Barcelona Carles Agustí va alertar ahir que una candidatura liderada per Manuel Valls portaria «l'extrema dreta» a la ciutat, «es digui Ciutadans o es digui com es digui». «Només els falta dir que no volen immigrants per ser una extrema dreta perfectament homologada. Manuel Valls no sap on s'ha ficat, però nosaltres sí», va sostenir en una roda de premsa a la seu del partit, des d'on va presentar les seves principals propostes per a la ciutat en cas que guanyi les primàries.

Agustí va destacar la labor que han fet durant anys les associacions de veïns de la ciutat per prevenir que «l'extrema dreta» arribi a la ciutat de Barcelona, però va advertir que, amb la candidatura de Valls sí que ho faria ja que «hi ha una ideologia darrere basada en l'odi o en l'autoodi a tot allò que és Catalunya». I és en aquest sentit que es va mostrar partidari que totes les opcions sobiranistes es presentin conjuntament a les eleccions municipals del 2019, ja que, si ho fan per separat, «donen més possibilitats que Manuel Valls o Ada Colau acabin sent alcaldes de Barcelona, quan la immensa majoria de ciutadans no ho desitja». Entre les propostes a nivell programàtic que va presentar ahir destaquen un sou «digne» de ciutat de com a mínim 1.000 euros mensuals, un abonament anual per al transport públic per a residents o treballadors de la ciutat que rondaria els 400 euros.