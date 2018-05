La Fiscalia demana unificar la causa contra els professors de l'IES El Palau

La Fiscalia ha presentat un recurs perquè la causa contra els nou professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciats per la Fiscalia d'un delicte d'oci per senyalar i humiliar alumnes fills de guàrdies civils pels fets ocorreguts l'1-O s'unifiqui en una de sola i no es divideixi en dues, segons ha pogut saber l'ACN de fonts del ministeri públic.

Aquesta setmana, es va decidir separar la causa en dues de separades, una pels fets del 20 d'octubre –dies després del referèndum quan s'hauria obligat els fills de guàrdies civils a identificar-se davant la convocatòria d'una vaga independentista d'estudiants uns dies més tard - i una altra pels que haurien tingut lloc l'endemà del referèndum i en què presumptament s'haurien proferit crits contra la Guàrdia Civil i la policia espanyola. La Fiscalia entén que els fets del 20 d'octubre no s'entendrien per separat dels del dia 2.

Per ara, el jutjat d'instrucció número 3 de Martorell ja investiga un dels nou docents denunciats per uns fets del 20 d'octubre quan hauria demanat els fills de guàrdies civils a identificar-se, i per l'altra el jutjat d'instrucció número 7 de Martorell ha de decidir si admet la denúncia per uns altres fets el dia 2 d'octubre.