Investiguen almenys tres centres educatius gironins per adoctrinament independentista

El Ministeri d'Educació acumula queixes de pares i mares d'almenys 24 centres escolars de Catalunya per presumpte "adoctrinament" o falta d'imparcialitat i neutralitat en les actuacions docents respecte al procés independentista. Així consta en els requeriments que el Govern central ha enviat al Departament d'Ensenyament perquè "restauri els drets conculcats i depuri responsabilitats".



Alguns d'aquests centres es troben a comarques gironines. En l'IES Abad Oliva de Ripoll (Ripollès), un pare ha denunciat la mobilització d'alumnes menors per participar en jornades de protesta política i a l'Escola Pública Infantil de Vall-Llobrega, la mare d'una alumna de 8 anys ha assegurat que la mestra els va explicar que "Espanya roba Catalunya i que això està molt malament" i que en una classe la professora va fabricar urnes de paper i els va ensenyar als nens "a votar SI". En un tercer centre, l'Institut de Llagostera, pares han denunciat convocatòries de vagues polítiques.

Entre les incidències recollides pel Ministeri d'Educació figura l'IES Montserrat Roig de Terrassa (Vallès Occidental), on la mare d'un menor de 4t d'ESO ha assegurat que en algunes classes donen xerrades d'independentisme radical.

Uns altres deu progenitors de l'IES Miquel Biada de Mataró (Maresme) també han presentat, per separat, queixes per l'"ús polític" del centre escolar, mentre que un pare del CEIP Patronat Domènech de Barcelona, ha denunciat que el col·legi va aprofitar un acte infantil "per protestar per l'empresonament dels 'Jordis'".

A l'IES Castellet de Sant Vicenç de Castellet (Bages) una professora ha denunciat que el centre s'anuncia en la intranet com un centre escolar situat al país de Catalunya.

A l'IES Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), la mare d'una menor de 16 anys ha denunciat que una professora va parlar a classe de la independència de Catalunya i va dir que "els que parlen castellà són uns mal educats i de barriada".

A l'Escola Rosella de Viladecans (Baix Llobregat) un pare ha assegurat que la seva filla de 6 anys els ha explicat que una mestra els va dir que "uns policia dolents, amb unes porres que es fan grans, van pegar i van disparar pilotes de goma contra la gent només perquè volien votar i no els deixaven".

A l'Institut La Plana de Vic (Osona), d'altres pares han denunciat un acte al pati on van dir que era una protesta a favor de la democràcia i on van col·locar una estelada i una pancarta que deia: "Per una Catalunya lliure i la República Catalana".

A l'Institut Joan Brossa (Barcelona), una mare ha explicat que el 16 d'octubre van obligar el seu fill de 13 anys a baixar al pati per guardar 10 minuts de silenci en horari escolar en protesta per l'empresonament dels 'jordis', el mateix que ha denunciat un altre pare de dos menors de l'IES de Calldetenes (Osona).

Al col·legi Jesús, Maria i Josep de Barcelona, una mare ha aportat els deures que li van enviar a la seva filla d'11 anys que considera "una forma subtil d'adoctrinament".

A l'Escola Reina Violant de Barcelona una mare ha assegurat que es castiga els nens per parlar castellà a l'aula.

A l'IES Salvador Espriu de Barcelona un pare ha denunciat que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans van fer una xerrada sobre "com defensar-se dels policies nacionals".

A les Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú (Garraf), un altre pare va denunciar que un grup d'alumnes de secundària van organitzar una votació sobre la necessitat d'alliberar els 'jordis' per als alumnes de 14 anys, interrompent la normalitat de les classes i en presència d'un docent que no ho va impedir.

Una mare de l'escola Jacint Verdaguer de Tàrrega (Urgell) ha denunciat que a una festa escolar es va proposar als nens de 3 anys acudir amb samarretes amb l'estelada, i d'altres pares de l'escola pública La Vitxeta de Reus (Baix Camp) es queixen que els alumnes són rebuts amb 'Els Segadors' i que la direcció al·lega que ho fa com a "defensa de la democràcia, de la llibertat de decidir i per denunciar els atacs al procés sobiranista".

També han denunciat comportaments que consideren 'adoctrinament' pares de l'escola Nou Patufet de Barcelona, de l'IES Antoni Comella de Barcelona, de l'Institut Sant Pol de Mar (Maresme), de l'Escola Aqua Alba de Gualba (Vallès Oriental).

A l'IES Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp (Baix Camp) o l'IES Bernat El Ferrer de Barcelona els pares han denunciat convocatòries de vagues polítiques.

El Ministeri d'Educació assegura que moltes altres famílies han denunciat el que consideren 'adoctrinaments' sobiranistes però prefereixen mantenir-se en l'anonimat per por de represàlies contra els seus fills.

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va informar ahir que el Ministeri d'Educació ha encarregat a la conselleria informes per si s'ha produït situacions "similars" de suposades humiliacions a alumnes, fills de guàrdies civils, com en el cas de l'IES El Palau, a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), institut que no figura entre les denúncies dels pares perquè cap d'ells ha presentat queixa davant el departament d'Ensenyament.