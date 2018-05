Un jutge prohibeix a la núvia casar-se amb una xapa de suport als presos

Un jutge del registre civil de Badalona va demanar a una núvia durant el seu casament que es tragués la xapa que portava en suport als polítics independentistes presos després de considerar que no hi havia d'haver «cap símbol polític» durant l'acte jurídic. Segons fonts judicials, el jutge va argumentar en fer la seva petició que «per garantir la validesa d'un acte jurídic com aquest no hi havia d'haver cap símbol polític» com el que portava la dona. La núvia va protestar per la reclamació del magistrat, que li va assegurar que actuaria de la mateixa manera «si la xapa fos de VOX o del PP». Ella li va replicar preguntant «per què hi havia una fotografia del Rei» a la sala on se celebrava el casament, al registre civil de Badalona, i la secretària judicial que estava present a l'acte va afirmar que «així ho marca la llei». Davant la insistència del jutge, i malgrat les protestes, la núvia va acabar per treure's la xapa i la cerimònia va poder seguir endavant. La dona va protestar pels fets i va assegurar que presentarà una denúncia per «la vulneració dels seus drets».