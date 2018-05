El PSC homenatja Chacón amb un llibre recopilatori: «Ens resistim a perdre-la»

El PSC va presentar ahir un llibre-homenatge pòstum a l'exministra Carme Chacón que recopila els seus articles, entrevistes i discursos entre 2000 i 2017: «Ens resistim a perdre-la».

Ho va dir el líder del PSC, Miquel Iceta, quan va presentar Carme Chacón. Rompiendo barreras, construyendo igualdad (La Lluvia), en un acte amb l'exministra Leire Pajín; l'exdiputat i mà dreta de Chacón, Germán Rodríguez, i la mare, Esther Piqueras (estava prevista la presència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero però no ha arribat per problemes del seu vol).

Iceta va dir que el record de Chacón dona forces al socialisme per seguir amb la seva lluita, ofereix estímuls per treballar i brinda una inspiració per mantenir la tasca política: «Volem renovar el nostre compromís socialista a través del seu record». Va repassar la trajectòria de l'exministra, morta fa un any.