La Moncloa reacciona a la designació de Torra

Pocs minuts després que el president destituït, Carles Puigdemont, hagi anunciat la designació de Quim Torra com a candidat a la investidura, el govern espanyol ha emès un comunicat on "recorda" que "sigui quin sigui el candidat que finalment proposi el president del Parlament", Roger Torrent, aquest "té l´obligació de respectar la llei i estar en condicions de complir amb les seves responsabilitats com a president de la Generalitat".

En aquest breu comunicat, l´executiu de Rajoy insisteix que el govern d´Espanya "sempre ha mantingut que Catalunya necessita un govern legal i efectiu que s´ocupi dels interessos dels ciutadans i que governi per a tots ells, i no per a una meitat".