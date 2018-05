ERC confirma que Jordà i Capella seran conselleres en el futur Govern català

El portaveu parlamentari d'ERC, Joan Tardà, va confirmar ahir que les seves companyes Ester Capella i Teresa Jordà seran conselleres del Govern que es preveu es formi en els pròxims dies. La ripollesa Jordà ocuparà la cartera d´Agricultura, tal com va avançar Diari de Girona. En els passadissos del Congrés, Tardà va destacar la «gran qualitat humana» d'ambdues i les seves dots com a diputades i, per tant, s'ha alegrat que ara se'ls requereixi perquè posin aquests coneixements «al servei del cap de la República».

En aquest punt, se li va preguntar si coneix el nom de qui serà el seu «cap» al capdavant de la Generalitat i quan assumiran el seu encàrrec, si bé l'independentista català ha admès no tenir «ni la més remota idea». En tot cas, va reiterar que ERC votarà «l'home o la dona que decideixi JxCat». «No sé qui serà i no esmento», va respondre davant la insistència dels periodistes. «No ho sé, nosaltres som el comandament de Madrid, cívic, pacífic i democràtic», va resoldre.

En tot cas, entre les formacions independentistes representades al Congrés s'aposta ara menys per Elsa Artadi i es parla més de l'editor Quim Torra, que en el seu moment va ser president d'Òmnium Cultural i que Puigdemont va col·locar en el lloc 11 de la llista de JxCat per Barcelona. La persona que previsiblement substituirà Jordà serà el diputat republicà de Torroella de Montgrí i número 3 de la llista d´ERC per Girona al Congrés, Joan Margall.