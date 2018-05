El ple d'investidura de Quim Torra serà dissabte i dilluns

Roger Torrent, ha convocat formalment el ple d'investidura de El president del Parlament,ha convocat formalment el ple d'investidura de Quim Torra (JxCat) per a aquest dissabte a les 12 hores.

Ho ha fet després de realitzar una ronda de contactes telefònica amb els líders de tots els grups parlamentaris i constatar que Torra "és el que té més suports".

Torra no serà investit en la votació de dissabte perquè JxCat i ERC no hi tenen la majoria absoluta necessària, però aquest dilluns se celebrarà una segona votació en què ja ho podria aconseguir perquè només necessita més vots a favor que en contra.

Fins a aquest divendres, Torra tenia garantits més vots a favor que en contra per a la votació del dilluns perquè la CUP havia decidit abstenir-se, però aquest divendres els 'cupaires' han convocat un Consell Polític per revisar aquest posicionament.

Si la CUP s'absté, Torra serà investit aquest dilluns perquè els 66 vots de JxCat i ERC seran més que els 65 que sumen Cs, el PSC, comuns i el PP.

Però si voten en contra, els seus quatre diputats se sumaran al bloc del 'no', que tindria 69 vots enfront dels 66 de JxCat i ERC.

INTERVENCIÓ DE QUIM TORRA AL MATÍ

Torrent ha estructurat el ple de manera que començarà a les 12 hores amb la intervenció de Quim Torra, que disposa d'un temps il·limitat.

La sessió se suspendrà quan finalitzi la seva intervenció i es reprendrà sobre les 15 hores amb el torn de l'oposició: cadascun dels partits tindrà 30 minuts per replicar Torra.

Torra podrà respondre'ls a tots ells per separat o individualment, la qual cosa generarà un torn de contrarèplica a l'oposició abans de procedir a la votació.