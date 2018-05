Torrent obrirà avui la roda de contactes i anunciarà la data del ple

El president del Parlament, Roger Torrent, obrirà avui una nova ronda de consultes amb la finalitat de proposar el diputat de JxCat Quim Torra com a candidat a la investidura com a president de la Generalitat.

Torrent contactarà telefònicament amb els representants dels grups parlamentaris, amb la finalitat d'oficialitzar avui mateix la candidatura de Torra a la investidura, segons va explicar el Parlament en un comunicat. Aquest procediment és el que ja va fer servir en l'anterior intent d'investidura, quan el candidat era el diputat de JxCat Jordi Turull.

El ple d'investidura podria arrencar dilluns que ve, dia 14, amb una primera votació en la qual Torra no obtindria la majoria absoluta necessària per ser investit –JxCat i ERC sumen 66 escons–, però sí que podria ser-ho dimecres següent en segona votació, per majoria simple, gràcies a l'abstenció de la CUP.