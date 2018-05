JxCat i ERC ultimen un Govern amb «gestos simbòlics» als exconsellers

JxCat i ERC ultimen la composició del futur Govern que tindrà gestos simbòlics cap a l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers que van ser cessats el 27 d'octubre de 2017 després de l'aplicació de l'article 155.

El primer d'aquests gestos el va anunciar ahir el candidat a la Presidència, Quim Torra, que, si resulta elegit al Parlament, penjarà de la façana de la Generalitat un gran llaç groc en solidaritat amb els presos sobiranistes. A més, fonts sobiranistes consultades per Europa Press van explicar que a l'interior del Palau de la Generalitat també es visualitzarà en la distribució dels espais que el nou Govern se solidaritza amb els exconsellers que no podran repetir.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va reivindicar els membres del seu partit com a integrants del futur Govern: «El partit té gent preparadíssima, amb voluntat de sumar i ganes de treballar per al país en tot el que faci falta». Ho va dir després de la reunió que va mantenir a Berlín amb Carles Puigdemont, en la qual també van participar la presidenta del partit, Neus Munté, i la presidenta del Consell Nacional, Mercè Conesa.

Mentrestant, del futur Govern se sap que serà al 50 per cent entre ERC i PDeCat-JxCat, i entre els consellers republicans es dona per fet la presència de Pere Aragonès com a vicepresident i conseller d'Economia, i les diputades al Congrés Ester Capella (Justícia) i Teresa Jordà (Agricultura).

En els últims dies també ha cobrat força un altre nom, el de Joan Ignasi Elena, exdirigent del PSC -–es va donar de baixa fa anys del partit–, que podria assumir Salut com a independent, ja que no té el carnet d'ERC. Per part de JxCat, els noms amb més força són els d'Elsa Artadi per una de les carteres de pes, l'alcalde Marc Solsona per a Governació i l'expresident de l'entitat municipalista ACM Miquel Buch per al Departament d'Interior.