Torra promet una constitució per fer la república

El candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, va prometre ahir impulsar una «proposta de constitució de la república de Catalunya», posterior a un procés constituent, i va avisar que persistirà més endavant a intentar investir Carles Puigdemont, que veu com el president «legítim».

En el seu discurs durant la primera sessió del debat d'investidura, Torra va anunciar que «en aquesta legislatura volem anar de la restitució de les nostres institucions a la recuperació de la democràcia en la seva màxima expressió», amb l'elaboració d'un «projecte de constitució de la república de Catalunya» i mitjançant un «procés constituent participat per tota la ciutadania».

Va augurar que una vegada es formi el Govern «s'aixecarà formalment el 155», per la qual cosa llavors no «hi haurà cap excusa per treballar sense descans per la república». El quart candidat a la investidura de JxCat va recordar en el seu discurs els presos i els polítics a l'estranger, i en aquest sentit, va remarcar que el president «legítim» és Carles Puigdemont, que va seguir el discurs des de Berlín, on està pendent d'una euroodre.

Torra va indicar que «hauria de ser Puigdemont qui fes aquest discurs i haurà de ser ell qui com més aviat millor ho faci», per la qual cosa va advertir ahir que les forces independentistes «persistiran, insistiran i investiran» Puigdemont més endavant, en aquesta legislatura, malgrat que l'Estat, va augurar, «mobilitzarà tots els seus tentacles per evitar-ho en una frenètica carrera cap a l'abisme de la repressió».



«Mà estesa»

Torra va oferir també la seva «mà estesa» a l'Executiu de Mariano Rajoy, per obrir un diàleg que permeti resoldre el conflicte «de govern a govern», i va retreure a Felip VI el seu paper en la crisi catalana: «Majestat, així no».

Torra es va dirigir directament al president del Govern per instar-lo a negociar: «Parlem, senyor Mariano Rajoy? Seiem d'una vegada en una mateixa taula el seu Govern i el Govern de Catalunya?».

El candidat va garantir ahir a la CUP que, si és investit president, el seu Govern «no farà autonomisme», perquè després del que va passar el passat 1 d'octubre només és possible, segons el seu parer, «mirar cap a la república».



«Haurem d'adoptar riscos»

Torra va deixar clar que, si és investit, ell i el seu Govern assumiran «tota la responsabilitat» que es derivi dels seus actes i va afegir. «Només a nosaltres se'ns podrà demanar comptes del que farem, mai a cap de les persones que estan a la presó, a l'exili, processades o en risc de fer-ho», va afegir el candidat, que va admetre que «tots haurem d'adoptar riscos» ja que «si no hi ha riscos és senyal que no estàs lluitant».

Torra va incidir en la necessitat de formar un Govern, perquè és la manera «d'aprofitar el fil republicà que arrenca l'1 d'octubre», que es manifesta «en la declaració d'independència del 27 d'octubre i es revalida a les eleccions del 21-D». El candidat va remarcar que s'obre així una «etapa de transició» en la qual ha promès impulsar «un procés constituent participat per la ciutadania», la qual cosa és «una oportunitat d'or» per «dissenyar des de zero» la Catalunya del futur, amb una visió «disruptiva amb el règim autonòmic». I l'objectiu d'aquest procés, va dir, serà arribar aquesta legislatura a una «proposta de constitució de la república de Catalunya». Així, Torra va incidir que «en aquesta legislatura volem anar de la restitució de les nostres institucions a la recuperació de la democràcia en la seva màxima expressió», a través d'aquest «procés constituent», en el qual va sumar també una «assemblea de càrrecs electes interior i un consell de la república en l'espai lliure d'Europa».



Eixos del Govern

Torra va explicar que un dels seus eixos del Govern serà precisament la «recuperació» de les institucions, per a la qual cosa crearà un «comissionat» adscrit al Departament de Presidència que elaborarà un «pla de xoc» per revertir els efectes, segons el seu parer negatius, del 155 sobre l'administració catalana. Els altres tres eixos del seu Govern seran les polítiques de progrés social, la prosperitat econòmica i la redistribució d'aquesta; i l'objectiu de projectar Catalunya al món.

Al final del seu discurs, Torra va citar la desapareguda Muriel Casals –amb qui va coincidir en Òmnium Cultural– i va recordar que va escriure que «el futur necessita que continuem practicant la virtut de la caritat, que és el que avui diem cohesió social», i que «si tenim esperança, ara és l'hora de l'obra».

Després d'aquesta citació, va afegir: «A vosaltres, diputats i diputades, us dic: nostra és ara la labor. Ara és l'hora de l'obra. Avui ens desfem del passat, de l'article 155, i obrim davant nostre un nou futur. Construïm-lo junts. Tan junts com els valors que Catalunya i república suposen, dos ideals per sempre inseparables».



Perd la primera votació

El candidat de JxCat a la investidura, Quim Torra, no va aconseguir la majoria absoluta requerida per ser designat president de la Generalitat en primera votació. El candidat va obtenir els 66 vots a favor de JxCat i ERC -inclosos els delegats), quatre abstencions de la CUP i 65 vots en contra de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú-Podem i PPC. Tot queda a l'espera, doncs, del que decideixi demà el consell polític de la CUP, que es reuneix a Cervera per valorar si ha de mantenir la seva abstenció.