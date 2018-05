ERC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona amb nou regidors

ERC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona amb 9 regidors i el 21% dels vots, imposant-se a Barcelona en Comú, el partit de l'actual alcaldessa, Ada Colau, que passaria d'11 a 8 regidors amb el 17,3% dels sufragis, segons una enquesta de Crónica Global. El sondeig, elaborat per Time Consultants, també dona 8 regidors al PDeCAT, que liderarà Neus Munté, que obtindria el 17,7% dels vots, i a Ciutadans, amb el 17,5% dels sufragis. Per darrere hi hauria el PSC, amb Jaume Collboni com a líder, que experimentaria un augment respecte als comicis municipals del 2015, en aconseguir 6 regidors, dos més que a l'actualitat, i el 13,3% dels vots. Si les eleccions, previstes per a l'any vinent, es convoquessin ara, la CUP passaria de tres regidors a dos, mentre que el PP, que actualment compta amb tres regidors, es quedaria sense representació al consistori, en obtenir només el 2,7% dels vots.

Crónica Global recorda que a les eleccions municipals s'exigeix una barrera mínima per poder entrar en el ple del 5% dels vots, a diferència de les eleccions al Parlament, on és del 3%. Time Consultants va realitzar aquest sondeig entre el 18 i el 27 d'abril a partir de 800 entrevistes. El marge d'error estadístic per al conjunt de la mostra és de +/- el 3,53%, i el nivell de confiança del 95,5%.