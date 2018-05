Pujol exigeix a Rajoy «dia i hora» per posar fi al 155

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va preguntar al Govern central quan aixecarà l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i ha exigit saber el»dia i hora». «Senyors del Govern espanyol, quin dia aixecaran el 155? Senyors Rajoy, Rivera i Sánchez, si van ser valents per imposar una norma injusta, siguin valentes ara i compleixin la paraula», va reclamar en la segona sessió del debat d'investidura.

Va reivindicar que la investidura del candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Quim Torra, acabarà amb «set mesos de govern pres per part de l'Estat, set mesos de vergonya democràtica».Va criticar que el 155 ha estat una «ocupació i denigració» de les institucions catalanes, i va defensar que complir l'aixecament del 155 amb la formació d'un Govern, com havien promès, és un bon inici per dialogar.

Així mateix, va celebrar que la investidura de Torra és «una peça bàsica de la solució» (en al·lusió a la independència) ja que considera que en l'Estat no hi ha possibilitat de respondre les necessitats de la societat.

«Això no va del català cabrejat. Va d'una gran solució, global, amb visió de 360 graus, que ho abasti tot i ens incorpori a tots», va dir, i va assegurar que el compromís de JxCat durant la legislatura és avançar en la construcció de la República.



Projecte amb «ànima social»

També va reconèixer que l'independentisme no ha sabut portar el seu missatge a alguns sectors de la societat, ja que defensa que no és un projecte identitari, sinó que «té un ànima social, el motor per al canvi, i una ànima nacional, el motor del canvi».

El portaveu de JxCat va reclamar als partits de l'oposició, en especial a PP, PSC i Cs, que apostin pel «diàleg» amb el nou Govern i que no usin aquesta paraula com a «eina de màrqueting».