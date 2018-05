Torra i Puigdemont es reuniran aquest dimarts a Berlín

El nou president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor Carles Puigdemont es reuniran aquest dimarts a Berlín i després oferiran junts una roda de premsa. Fonts de JxCat han explicat que la compareixença davant els mitjans serà a les 16 hores en el Sana Berlín Hotel de la capital alemanya, el lloc ja triat en anteriors ocasions per a les reunions del grup parlamentari de JxCat.

En el seu primer discurs davant el Parlament després de ser investit, Torra va destacar la seva aposta per ser un president provisional fins que la majoria parlamentària independentista aconsegueixi nomenar de nou a Puigdemont: "Li investirem. És un dels objectius de tot el que ens proposem".

La trobada es produeix en plenes negociacions entre JxCat i ERC per acabar de completar l'estructura i els integrants del futur Govern, una composició que hauria de tancar-se en els propers dies i completar-se després de la presa de possessió de Torra.

El focus de les negociacions està en si el Govern ha d'incloure consellers cessats per l'article 155: si ho fessin, podria obrir-se el primer conflicte del mandat amb el Govern central, que ja expressat que és contrari a això.



Turull, Rull i Comín

Els tres consellers cessats amb més possibilitats de seguir si s'aposta per aquesta via són Jordi Turull i Josep Rull --a la presó de Estremera-- i Toni Comín --a Brussel·les des de finals d'octubre--, han explicat a Europa Press fonts sobiranistes.

El nomenament o no de Comín, per exemple, determinarà la composició dels membres d'ERC en el gabinet: fins ara, els que estaran amb tota probalidad són Pere Aragonès com a vicepresident i conseller d'Economia, Ester Capella com a consellera de Justícia i Teresa Jordà en Agricultura.

Si Comín no repeteix, l'antic diputat del PSC Joan Ignasi Elena serà el responsable de Salut; l'actual diputat d'ERC del Parlament Chakir El Homrani, assumiria Assumptes Socials; per a Ensenyament, compta amb moltes possibilitats el exconseller Josep Bargalló, i així solament quedaria pendent el departament d'afers exteriors i institucionals.

Si finalment s'aposta per intentar que Comín repeteixi, s'hauria de restructurar l'assignació de la resta de carteres, amb la premissa que Elena i El Homrani tenen totes les possibilitats d'estar en l'Executiu --assumirien altres funcions--.



Efectiu o simbòlic

Fonts coneixedores consultades per Europa Press sostenen que ERC és menys partidària de situar als exconsellers cessats i donar al Govern la possibilitat que sigui plenament "efectiu", mentre que JxCat no ho descarta per buscar gestos simbòlics cap als exmembres del gabinet de Puigdemont.

Per part de JxCat, els noms estan menys definits: els qui tenen més possibilitats d'estar en l'Executiu són la portaveu del grup, Elsa Artadi, en el departament d'empresa, i l'expresident de l'ACM Miquel Buch al capdavant d'Interior.