Boye veu «molt probable» que Espanya emeti una tercera euroordre

La defensa dels consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig veu "molt probable" que la justícia espanyola emeti una tercera euroordre contra ells. Així ho ha dit en declaracions als mitjans l'advocat Gonzalo Boye després que la justícia belga hagi rebutjat les euroordres dictades per Llarena per "irregulars", ja que presentaven problemes "de forma".

Ara que ha caigut el procés d'extradició, l'advocat creu que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena farà una nova euroordre que sí que compleixi els passos processals necessaris per ser estudiada pel jutge belga. Segons han explicat fonts de la defensa l'opció que s'obre ara per a Llarena és, un cop rebi la resolució de la justícia belga, fer una nova ordre de detenció nacional -ja que no pot modificar l'actual- que reculli el que diu la interlocutòria de processament i, en base a aquesta, dictar una tercera euroordre. "El gran error de tot el procediment han estat les presses", han assenyalat les mateixes fonts.

En el cas de Carles Puigdemont i Clara Ponsatí, si no es vol córrer el risc que les euroordres siguin rebutjades per la justícia alemanya i escocesa, respectivament, pel mateix motiu, el Suprem hauria de retirar les ordres vigents abans d'emetre'n una de nova.

"El procediment de l'euroordre és fàcil però específic", asseguren des de la defensa i apunten que el Tribunal Suprem no està "preparat" per a això. Altres fonts properes al cas han destacat que hi havia una "incongruència" entre la segona euroordre i l'ordre nacional que va emetre la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, ja que, per exemple, no coincideixen les incriminacions.



La fiscalia de Brussel·les i Vox van advertir Llarena

Tal com han explicat aquest dimecres els advocats, el fiscal belga va advertir el Suprem del problema de forma en l'euroordre, fins i tot fent referència al precedent legal del Tribunal de Justícia de la Unió Europea conegut com 'Bob-Dogi', que requereix que una ordre europea de detenció ha d'anar acompanyada d'una prèvia de detenció nacional amb la qual es correspongui.

Fonts de la defensa han explicat, a més, que el partit d'extrema dreta Vox ja va alertar Llarena de la mateixa qüestió al desembre, assegurant-li que en emetre una segona euroordre (després de retirar la de Lamela) calia també una nova ordre de detenció nacional però aquest ho va rebutjar.



El ministeri públic no ha entrat en el "fons" de l'euroordre

Segons la defensa, en cap moment en aquesta segona euroordre s'ha entrat a valorar el "fons", ja que els problemes de "forma" impedien passar a tractar el contingut de la petició espanyola. Per contra, sí que va passar amb l'euroordre emesa per Lamela, que va ser retirada per Llarena pocs dies abans que el jutge belga fes pública la seva decisió.

En qualsevol cas, els advocats es mostren confiats en la justícia belga i no els fa "por" que en cas d'una tercera ordre europea de detenció es discuteixi el fons.