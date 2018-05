La Seu d'Urgell Moren dues persones en estavellar-se un ultralleuger

Dues persones van morir en accidentar-se, per causes encara desconegudes, l'ultralleuger en el qual viatjaven en una zona propera a l'aeroport de la Seu d'Urgell. L'aparell es va accidentar cap a les onze del matí i, per saber-ne les causes, els Mossos han activat la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que es farà càrrec de la investigació. El pilot de l'aparell tenia 73 anys, era de nacionalitat belga i tenia residència a Andorra, mentre que l'altra víctima encara no ha estat identificada.