Denuncien que els guàrdies civils del dispositiu de l'1-O han cobrat menys

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha denunciat que els agents que van participar en el dispositiu de l'1 d'octubre cobraran aquest mes de maig entre 100 i 400 euros menys. L'associació explica que durant les «intenses setmanes» de feina de la tardor de l'any passat, «i tot i que es van anul·lar permisos, festius i tot el que va fer falta per fer front al desafiament independentista d'aquelles dates», es van suprimir alhora els incentius fixats «precisament» per compensar els serveis en torns de nit o festius. L'associació recorda que els agents gairebé no van descansar.