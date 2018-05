Un jove es proposa fer de Mosso amb turbant

l jove Bhagwant Singh té 20 anys i és sikh, com la seva família, però pertany a aquesta religió per elecció, segons ha explicat en una entrevista, en la qual ha confessat que el seu pla és obtenir la nacionalitat espanyola per ser Mosso d'Esquadra i poder exercir amb turbant.

Singh reconeix que actualment no és possible treballar amb el turbant, un símbol molt important per al sikhisme, i lamenta que només passi a Catalunya. Explica que a Anglaterra els sikhs són policies o militars, i fins i tot el ministre de Defensa del Canadà sempre apareix amb aquesta peça de roba. «Voldré reunir-me amb qui faci falta per trobar una solució si finalment puc ser Mosso d'Esquadra», afirma Singh, que emfatitza que «treballar amb turbant és normal en altres països, fins i tot hi ha una llei especial que els protegeix, és una llibertat religiosa que ha d'arribar».

El turbant és important en la religió sikh, una fe índia fundada per Gurú Nanak (1469-1539), perquè va néixer com una forma de rebel·lar-se contra la societat desigual de l'Índia, on només les castes altes podien portar-lo. «Com els sikhs defensem la igualtat entre tots, vam començar a fer-lo servir», explica.

Una altra raó era per identificar-se com a seguidors del sikhisme, ja que «així les persones necessitades podien veure'ls i demanar-los ajuda», a més d'usar el turbant per tapar-se els cabells, que han de deixar créixer «per mantenir la naturalesa del cos», diu.



Sentir vergonya

Sobre la decisió de començar a usar aquesta peça, Singh argumenta que al principi li «feia vergonya, pel que dirien», però afegeix: «el vaig escollir jo, ja que en el sikhisme no hi ha obligacions ni prohibicions per a ningú». «Moltes vegades les persones em pregunten, per curiositat, però jo ho entenc, no és tan normal veure algú amb turbant, i a mi m'agrada explicar-ho», afirma el sikh. L'elecció de ser Mosso d'Esquadra ve motivada per la tradició. Els sikhs eren guerrers i van fer de soldats de l'Imperi Britànic.